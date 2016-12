Centro de Voluntários da Saúde terá sede fixa

O Centro de Voluntários da Saúde de Franca teve regularização para o uso de uma área de 1.510 metros quadrados para construir a própria sede. Na última quinta-feira, o Centro recebeu através Prefeitura o título de Concessão Real de Uso, por meio da Lei 8466 que permite a construção da instalação física da entidade.

O imóvel objeto desta concessão se encontra na Avenida Luiz Vaz de Camões em uma área anexa ao residencial Rodrigo Salloun. Conforme prescrito na LEI, a entidade tem o prazo de 6 meses, contados a partir da assinatura do termo de contrato, para iniciar as edificações.

De acordo com o presidente de Centro de Voluntariado de Franca, José Luiz de Oliveira Benelli, ainda há que estudar a estrutura da entidade e é necessário esperar uma reunião com a próxima gestão do Centro.

“Em janeiro teremos uma nova diretoria e ao nos reunir com os novos diretores, nós vamos avaliar a situação. Nós temos o projeto pronto, mas ainda precisamos acertar alguns detalhes”, explica Benelli.

O intuito do projeto é oferecer uma área adequada para os voluntários do Centro, que poderão ter espaço adequado para determinadas atividades. A entidade trabalha há 15 anos sem remuneração e tem como objetivo prestar serviços voluntários em auxilio a pacientes do Hospital do Coração e do Câncer e Santa Casa.

Hoje o Centro conta com mais de 400 voluntários e realizam eventos e atividades para promover a causa e conseguir doações. Neste ano já aconteceu o bazar solidário, o McDia Feliz e recentemente, em outubro, aconteceu a Corrida e Caminhada em prol ao Combate do Câncer de Mama.