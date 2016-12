Batatais recebe verba da Secretaria de Turismo

Dinheiro virá via convênio com o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias

O governador Geraldo Alckmin assinou nesta semana o 24º lote do ano de convênios com municípios paulistas. No total foram celebrados 25 acordos com 14 cidades. O investimento total é de R$ 24,7 milhões.

O município de Batatais, na região de Franca, firmou convênio no valor de R$ 2,4 milhões para a execução do Parque Linear ao longo do Córrego das Araras.

Os convênios são da Secretaria do Turismo, por meio do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias (DADE). “Esses investimentos estimulam o turismo, geram emprego, melhoram renda e dão mais conforto à população”, afirmou Alckmin.

“Os recursos deverão ser aplicados em obras de infraestrutura, revitalização e programas ligados ao desenvolvimento do turismo em municípios reconhecidos como estâncias, entre balneárias, turísticas, hidrominerais e climáticas. Um importante apoio do Governo do Estado”, explica o secretário-chefe da Casa Civil, Samuel Moreira.

Desde o início do ano, o Governo do Estado já firmou 955 convênios com 531 municípios paulistas e entidades, totalizando R$ 824 milhões em investimentos.

A Prefeitura de Praia Grande, por exemplo, receberá R$ 3,3 milhões para o recapeamento da Avenida Castelo Branco. Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, receberá R$ 2,6 milhões para a reforma do Mercado Municipal, enquanto Santos, no Litoral Sul, assinou cinco convênios no total de R$ 5 milhões, para obras de revitalização do Jardim Botânico (segunda etapa), de praças, ruas e alamedas, além da implantação de equipamentos no Conjunto Poliesportivo M. Nascimento Júnior.