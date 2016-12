Atividades vão marcar os 113 anos de Portinari

O Museu Casa de Portinari celebra em 30 de dezembro (sexta-feira) o aniversário de 113 anos do grande artista de Brodowski com a programação Natal de Portinari – que inclui a exposição de um presépio feito pela artista Rita Luciano e o Sarau Musical Cantigas de Minha Terra.

A segunda atração proporcionará ao público o show de artistas regionais do universo sertanejo, com canções que retratam a vida e o cotidiano no interior de São Paulo. A programação contará com shows da dupla Ricardo e Thiago e convidados, que se apresentarão na esplanada do Museu, às 20h.

De acordo com a gerente do Museu, Cristiane Maria Patrici, o projeto é uma interpretação dos temas desenvolvidos pelo artista em suas obras plásticas e poéticas.

“Sentimentos como o amor e a saudade; os personagens e os cenários, como as estradas de bois, os berrantes, os lavradores e os boêmios; os elementos como a religiosidade e a fé da família, além da natureza local que rodeia e encanta, foram retratados amplamente em telas, afrescos e murais e hoje estão espalhados pelo mundo levando a realidade da vida simples do interior, que era tão estimada pelo pintor brodowskiano”, conta.

O endereço do Museu é Praça Candido Portinari, nº 298. Outras informações podem ser obtidas pelo (16) 3664-4284 ou www.museucasadeportinari.org.br. O museu é ligado à Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo e administrado pela ACAM Portinari.