Assinado o edital da “Rodovia dos Calçados”

O governo estadual espera investimento bilionário na chamada “Rodovia dos Calçados”, que liga as cidades paulistas de Franca e Itaporanga. A intenção é que a estrada receba melhorias e modernização pelo novo modelo do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo.

O decreto que autoriza o lançamento do edital e regulamenta a concessão internacional do lote foi assinado ontem pelo governador Geraldo Alckmin. Segundo o governo, o modelo da licitação apresenta inúmeras inovações tecnológicas, desconto em tarifa de pedágio, além de duplicação de aproximadamente 274 quilômetros de pistas entre as regiões Central e de Bauru.

O Lote Rodovias dos Calçados tem 720 quilômetros que abrangem trechos de dez rodovias: SP-255, SP-249, SP-257, SP-281, SP-304, SP-318, SP-328, SP-330, SP-334 e SP-345. Atravessam 35 municípios das regiões de Franca, Bauru, Itapeva, Ribeirão Preto, Sorocaba e Central.

A licitação internacional colocará as pistas a serem concessionadas entre as mais modernas do mundo. “720 quilômetros de auto-estrada com conservação, atendimento ao usuário, conceito de rodovia viva, segurança manutenção e investimentos, além de 274 quilômetros de duplicação,” explicou o governador.

Este é o segundo edital de concessão rodoviária lançado pelo governo paulista em menos de 45 dias. O edital das Rodovias do Centro Oeste Paulista (Florínea-Igarapava), conta com aproximadamente 570 quilômetros de pistas e já possui mais de 130 empresas cadastradas no data room para acessar informações e realizar os estudos.

Para quem utilizar as rodovias, de acordo com o governo, a nova concessão terá benefícios como valor de tarifa de pedágio variável de acordo com horário e movimentação, sistema de wifi ao longo de todo o percurso de pistas concedidas para comunicação online com o motorista, além da redução de 21%, em média, no valor das tarifas de pedágio já existentes; mais desconto de 5% nas tarifas para quem utilizar modo eletrônico de pagamento de pedágio.

A proposta é de investimentos de cerca de R$ 5 bilhões ao longo dos 30 anos. Desse total, R$ 1 bilhão vai para as obras principais de ampliação da malha rodoviária, R$ 2,4 bilhões referentes à restauração e conservação durante os 30 anos de contrato e o restante em equipamentos e sistemas, bem como outras melhorias e investimentos nas pistas.