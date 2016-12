Aramina e Igarapava recebem equipamentos

Uma boa notícia para os produtores de cana-de-açúcar dos municípios de Aramina e Igarapava. Eles poderão ampliar a produtividade, aprimorar o controle de pragas e modernizar as técnicas de comercialização da matéria-prima com a aquisição de equipamentos por meio do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias 2 – Acesso ao Mercado.

Na última segunda-feira, dia 26, os 60 produtores da Associação dos Agricultores de Aramina e região (Agrimina) receberam um pulverizador tratorizado autopropelido, que intensificará o controle da cigarrinha, praga que pode comprometer a qualidade da cana-de-açúcar produzida. O equipamento no valor de R$ 487.890,00, foi adquirido com apoio do governo paulista que investiu R$ 341.523,00 na compra.

Ao entregar o pulverizador, o secretário de Agricultura e Abastecimento, Arnaldo Jardim, enfatizou a importância em apoiar os associados à iniciativa, que se reverterá em benefícios a todos. “Neste período de crise, mais uma vez o Brasil mostrou que a agricultura pode fazer a diferença e resistiu de forma muito acentuada”, lembrou.

“Se nós dependêssemos apenas da indústria, teríamos uma queda de 10% nos últimos quatro anos. Temos seguido a orientação do governador, que acredita no setor e está convencido da sua importância na reconstrução do país”, afirmou.