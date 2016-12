Aposentado é preso por matar amásia no City Petrópolis

A Polícia civil esclareceu a morte da dona de casa Amarinilza Maria Custódio de 46 anos, que foi encontrada na noite de segunda-feira no interior de uma casa no bairro City Petrópolis. O companheiro dela, o aposentado BJR de 56 anos, acabou confessando que matou a mulher e ainda manteve relações sexuais com ela.

O corpo da mulher foi encontrado por volta das 19hs de segunda-feira. Pelo local, os policiais e peritos desconfiaram que Amarinilzateria sido assassinada. Em depoimento o companheiro da vítima chegou a dizer que estava em um bar nas proximidades e quando retornou para casa encontrou a mulher caída já sem vida.

As investigações que tiveram inicio já na noite do crime mostraram outra versão. O dono do bar, onde o aposentado disse ter passado a maior parte da tarde desmentiu e afirmou que BJR esteve por uma hora no estabelecimento, mas no período da manhã.

Uma vizinha também foi ouvida pelos agentes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e confirmou que Amarinilza já havia relatado agressões por parte do companheiro, que chegava a utilizar uma muleta. A mulher era obrigada a manter relações sexuais com o aposentado.