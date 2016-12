A Praça Barão

Era bastante frequentada, com comércio em geral, bares, de pedras preciosas, pelos sírio-libaneses e pelos apostadores em partidas futebol que a frequentavam e ao salão de barbeiro do Zé Cervilha (José Antônio Cervilha – o Zé-do-canto), e o Zé-do-meio (José Balduíno de Andrade).

Os Árabes

Os árabes, entre outros, o seu Jorge Tabah, o seu Elias Haddad, o seu Arlindo Haddad, o Dumit Abboud, o Dr. Wálter Anawate e outros. Sentavam-se em torno do “Jatobá”, uma grande árvore, que para ser cortada por volta de 1957, teve que ser na calada da noite, porque eles não permitiam. E todos sabemos como os árabes são obstinados, persistentes, mas bons amigos. Isso ocorreu na gestão do Prefeito Onofre Gosuen, quando o coreto (que estava sobre um antigo cemitério, na frente da antiga igreja) foi demolido e construída a fonte luminosa. As praças N. Sra. da Conceição e Barão foram remodeladas nessa ocasião.

Os apostadores de futebol e seguidores da Francana eram: o Rachid Salomão, o Elias e o Dalmo Facury, o Nury e o Michel Abrahão, o José Maria Lemos, o Zé Cervilha, o Zé-do-meio, o Badi, o seu Seixas, o Didi, o Osório Arantes, Alfredo e Waldemar Corucci, o Ataíde, o Farid Hajel, o Otto Barbosa, o Cleinor e o Mário Del Bianco, os irmãos Elias (Lulu, Isac, Cassinho), o Cabelinho, o Zezé, o Paulão e o Galileu (esses três de Patrocínio), o Dr. Novais (irmão do Dr. Olinto. Era Delegado de Polícia em São Paulo e outros de lá) e eu. Perdi muito dinheiro pra eles.

Os Diamantários

Heraclito Durval, o Ronan Campos e o Wanderlan, Carlinhos Bahia, Borginho, José Ciriema, Otto Barbosa, Manir Latuf, Norivaldo Martins, Vivi, os irmãos Lúcio e Wânder, Zacarias, Baiano, Mozair, China, Amélio Borges, Tósi, Izaltino, Zico, Isac Emiliano de Queiroz e outros.

Os Ourives

Quéquer Bortolato, Afonso e Adão Junqueira, Chereghini, Salvador Pereira da Silva, Otávio Schináider, Víctor Radesca, Boneco, Bira, Carlinhos, José A. Paiva, e os donos de comércio (lojas) de ouro: Caio Silva, Wagner Maura, Chereghini, Moacir Bastos, Miguel Couto Vilaça e filhos (A Lapidin), o Luís (Sandiego), Getúlio, os Olivieri, e outros.

Os Relojoeiros

Osvaldinho, o Ildo Villar e irmão, Albano, Barbiéri, Marciliano, Cabelinho, Toninho Penha, os irmãos Luiz e Sebastião Ferreira Meireles, e outros.

Os Lapidários

Os irmãos Ferreira Barbosa: Hélio, Eventomar, Evanildo e Élson, Morubixaba, Eurípedes Mellém, Mauricião, Aristedes Cardoso, Jamil Emmanuel de Oliveira, e outros.

Os Corretores

Nalico, Wenceslau, Rancho, João Justo, Antônio Botinha, Jerominho Menezes, Caboclo, José Roberto Coelho, Vinicius Seixas Costa, Lupércio Coelho, Soreca, Lamartine Coelho, Wélson Salerno, Wíllian Chaves Sales, os irmãos Joaquim, Oswaldo e Jair Golçalves, Luizinho Balieiro, Barion, Tatão, Babá, José Rodrigues, o Quarenta e o Setenta por Cento, e outros.

Os Comerciantes na Praça e Adjacências

Casa Jahu (dos irmãos Rached – Nagibinho, Robertinho e Emílio – ), Casa Adélia Borges, Casa Barbosa, a Lâmina de Ouro, a Agência Brasil, a Casa Betarello (onde tudo é bom, barato e belo), A Cinderela, A Caprichosa (do Nadim Accári), a de eletrodomésticos (do Fued e Jorge Elias), a Eralves, Antunes Alfaiate, Alfaiataria Dutra, a Cristaleira, as Pernanbucanas, Curtume Carioca, as farmácias Santana e do seu Luiz Pires, A Franca Chic, as lojas do Roberto e do Anchieta, as de móveis Vila Rica e a dos Jardinis, os bares Indiano, Pajé, Santa Maria, Barão, Novo Barão, do Afonso, as lanchonetes Polar, a Ponto Chic, Francafé, Café Globo, o snooker do Nenzinho, os Bancos Bandeirantes, de S. Paulo, os clubes de carteado do Motinha, do Sílvio e do Arlindo, do Heitor Barcelos (Comercial no andar superior do “Baronesa da Franca”), do Juarez e do Bodinho (na Sociedade Síria e depois no Monte Líbano), o Cine Santa Maria e o estacionamento do Ademir Elias.

Estou esquecendo muita coisa, mas estão aí a maioria.

Víctor de Andrade

Advogado. Professor. Empresário. Presidente da Associação Clube dos Bagres